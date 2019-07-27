Глава МИД ЛНР растолковал гениальность неработающего минского плана

27.07.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на антифашистском форуме в Севастополе рассказал, почему нужно придерживаться Минских соглашений, на которые открыто плюет Украина и бомбит территорию Донбасса.

«Те, кто внимательно читал Комплекс мер и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Там определены шаги, которые должны две стороны предпринимать для урегулирования своего механизма взаимоотношений. Предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом.

Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает прекрасно, что это конфедерация.

Да, как этап какой-то жизни, теоретически можно предположить создание такой конфедерации. Чисто умозрительно. Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не для того пять лет оттягивала решение этого вопроса, чтобы взять вдруг и согласиться, дать возможность реализовать эти вещи», – заявил Дейнего.

«Давайте предположим, что украинская государственная политика изменилась до того состояния, в котором они могут признать право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры. Та ли это Украина, которой она является сегодня? Нет. Для этого Украина должна будет превратиться в такую же народную республику, встать на наши позиции. Готовы мы с этими людьми жить рядом, быть соседями, партнерами? Наверное, готовы, если они в состоянии пройти тот путь, который мы прошли очень быстро», – поделился рассуждениями чиновник.