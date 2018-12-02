02.12.2018
 
ЕС, История, Политика, Украина
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Глава МИД Польши напомнил украинцам их холопское прошлое

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает Люблинскую унию между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским прообразом Европейского союза.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи
министров иностранных дел Польши и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня вспомнили даты – годовщину Люблинской унии. Польша и Украина были в то время в одном организме, который можно было бы назвать модельным, образцовым, исходным для нынешнего Евросоюза», – сказал глава МИД Польши.

Напомним, что по условиям Люблинской унии 1569 года Королевству Польскому были переданы территории, входящие в состав современных Волыни, Киевщины и Подолья. Кроме того, итогом унии стало создание государственного образования Речь Посполитая, проводившее массовое окатоличивание и ополячивание, а также объявившее православие вне закона.

Отметив, что в конституции нынешней Польши указывается, что современное государство называется “Третьей Речью Посполитой”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Польша предлагает украинцам признать себя поляками.

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