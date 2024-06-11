Глава МИД Польши: Путин разбросал осколки ракет возле моего дома

Варшаву очень беспокоит тактический ядерный потенциал Калининграда и союзной России Белоруссии.

Об этом на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы взглянем на войну из Варшавы, мы видим, что очень близко от нас находится Калининград, и мы знаем, что там размещены приблизительно сотни тактических ядерных боеголовок. У нас рядом Белоруссия. Белорусские представители в сотрудничестве с Россией также не спят, они постоянно наращивают угрозу.

И вы видите, что на юго-западе у нас граница с Украиной, и мы видим, что иногда ракеты заходят в воздушное пространство Польши, и мы знаем, что обломки таких ракет упали недалеко от моего дома. То есть мы знаем, что это опасность, что Путин, в действительности, очень близко подкрадывается к Европе», – выразил обеспокоенность Сикорский.