Глава МИД при Ельцине раскритиковал Лаврова и расхвалил Кулебу

28.12.2022  18:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российская дипломатия умерла, а украинская демонстрирует высокие образцы.

Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил бывший министра иностранных дел РФ Андрей Козырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская дипломатия умерла, а украинская демонстрирует высокие образцы. Об этом в интервью украинскому изданию...

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«Дипломатии больше нет. Я не знаю, почему он (Лавров) продолжает этим заниматься. Это чудовищно. Он достаточно умный человек, чтобы понимать весь ужас того, что он делает Но моральная сторона просто поражает. Он уже не играет роль главного дипломата страны, потому что дипломаты не говорят таким языком. Это язык какого-то фельдфебеля, солдафона. И попытка диктовать…

У меня такое впечатление, что российской дипломатии вообще нет. Вот послушайте вашего министра иностранных дел Кулебу. Он же говорит нормальным дипломатическим языком», – утверждал Козырев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметился не только чередой антироссийских высказываний, которые на Западе воспринимают спокойно, но и выпадами в адрес Европы, которую он отчитывал за недостаточную поддержку Киева. Скандал в США вызвали его слова о том, что НАТО должно присоединиться к Украине.

Непозволительные вещи произносят подчиненные Кулебы. Так, экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». А посол в Казахстане Петр Врублевский призывал к массовым убийствам русских.

Андрей Козырев прославился полной сдачей дипломатических и международных позиций РФ. Ему принадлежит фраза: «У России нет национальных интересов». Недавно Козырев, живущий в США, призвал российских дипломатов подать в отставку «в знак протеста против войны на Украине».

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