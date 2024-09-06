Глава МИД «пророссийской» Венгрии участвует в кампании румынки Санду

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Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, считающейся едва ли не пророссийской пятой колонной в ЕС и НАТО, принял участие в кампании поддержки курса на евроинтеграцию Молдовы.

В ходе визита в Кишинёв он заявил о поддержке курса на евроинтеграцию Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы переживаем очень трудный период на европейском уровне. Сегодня Европа и ЕС ослаблены, и вопрос в том, как мы можем дать новый импульс Союзу. Мы верим, что этот импульс можно получить через расширение, чтобы ЕС стал сильнее в будущем. В ходе председательства в Совете ЕС Венгрия делает все возможное для ускорения расширения и оказывает всю необходимую поддержку, чтобы Молдова могла как можно скорее присоединиться к блоку», — заявил Сийярто в ходе совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддерживает метод «пакетной» интеграции в ЕС, настаивая на индивидуальной оценке достижений кандидатов. При этом он рассказал о лицемерии, царящем в ЕС в отношении новых кандидатов. По словам венгерского министра, в кулуарах ЕС большинство представителей стран-членов не хотят расширения союза, хотя в публичном пространстве заявляют обратное. Именно с этим лицемерием Венгрия планирует покончить за время своего председательства в Совете Европы.

«Они не говорят напрямую, что не поддерживают Молдову, ту или иную страну, но говорят, что им еще следует сделать, какие внести улучшения. Некоторые говорят, что нужно больше сосредоточиться на качестве, а не на скорости, и это хороший бюрократический метод, который позволяет ничего не делать под предлогом ожидания качества», – вещал Сийярто.

В свою очередь, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил «твердую приверженность» Кишинева стратегическому партнерству с Венгрией и поблагодарил власти Будапешта за укрепление двусторонних отношений и поддержку в процессе интеграции Молдовы в ЕС.

Отметим, что президент Молдовы Майя Санду использует фактор прибытия в Кишинёв глав и представителей стран ЕС в пропагандистских целях в преддверии президентских выборов, которые состоятся 20 октября. Как сказал экс-президент РМ Игорь Додон, Санду не поможет, даже если Шольц и Макрон будут стоять на улице и раздавать агитматериалы в ее поддержку.