Глава МИД РФ припомнил Турции участие в антироссийской «сходке Зеленского»

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Новости Украины

Президенты РФ и Турции обсудят в ближайшее время в телефонном разговоре «специфические» высказывания Реджепа Эрдогана по кризису в Донбассе.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Донбассу Турция, как и многие другие, говорит о необходимости выполнять Минские договоренности, но вкладывает в этот призыв очень специфический смысл, заявляя, что Россия должна активнее выполнять свои обязательства, каковых в тексте Минского комплекса мер не содержится. Там черным по белому прописаны адресаты: Киев, Донецк и Луганск. Этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта. Мы сейчас наблюдаем за тем, как реагируют в турецкой прессе на эти заявления и реакцию. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Я думаю, этот вопрос тоже будет обсуждаться», – сказал Лавров.

Он отметил, что «позитивная специфика отношений лидеров» заключается в том, что обсуждение проблем происходит в «товарищеском» и конструктивном ключе.

«Турция имеет особую позицию по украинскому кризису. Она сохраняет ее и по Крыму, хотя все понимают, что вопрос окончательно закрыт. Но тем не менее Турция регулярно делает официальные заявления «о недопустимости аннексии Крыма», участвовала в сходке, которую Зеленский провел при поощрении США под названием «Крымская платформа», – сказал Лавров.