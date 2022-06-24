Глава МИД РФ сообщил плохие новости для Зеленского и Джонсона

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Новости Украины

Никакой новой договоренности по типу «Минских соглашений» с Украиной заключаться не будет.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тех формах, в которых с нами пытались договариваться последние 8 лет… Это касается и Майдана, и Минских соглашений. Да зачем далеко ходить. В конце марта в Стамбуле они предложили переговоры. Мы сразу согласились. Несколько встреч украинцы просто отбывали номер: сидели в кепках за столом, демонстрируя свои нравственные ценности и культурное наследие своих предков. А потом в Стамбуле положили на стол бумагу, которая была взята нами за основу. Мы передали им проект договора 15 апреля. Но сразу после Стамбула, мы знаем это наверняка, на них цыкнули американцы и англичане, потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве. Через день состоялась жуткая провокация в Буче», – подчеркнул министр.

По его словам с 15 апреля Украина не выходит на переговорный уровень.

«Зеленский то заявляет, что он готов к переговорам и будет мир, то, что для начала переговоров Россия должна уйти на линию 24 февраля. Ему поддакивает Борис Джонсон, с которым они достаточно органично вместе смотрятся. На встрече в Стамбуле речь шла о необходимости для Украины быть нейтральной, безъядерной, внеблоковой страной при предоставлении ей гарантий безопасности, которые не будут распространяться на Крым и Донбасс. Мы были готовы это обсуждать. Они сорвали переговоры. Теперь, когда они соизволят обратиться к нам с предложением продолжать политический процесс, о чем европейцы их настоятельно просят, мы будем смотреть, какая ситуация сложилась на земле. В освобожденных районах у большинства населения даже мысли нет возвращаться под контроль неонацистских властей», – сказал Лавров.