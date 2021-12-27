Глава МИД РФ: США пытаются создать альтернативу ООН из своих сателлитов

Организованный США так называемый саммит демократий, куда приглашены лишь избранные страны, свидетельствует о попытках создать послушную Вашингтону альтернативу ООН.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы упомянули саммит демократии, который Байден созвал. Там же список участников, если на него внимательно посмотреть, их подбирали даже не по критериям того, что называется американской демократией, не по тем критериям, которые американцы считают образцовыми для демократических государств. Там, прежде всего, и таких подавляющее большинство, там были представлены те, кто беспрекословно следует линии Соединенных Штатов», – сказал министр.

«И сейчас уже анонсируются планы продвигать этот саммит демократии на будущий год, создавать организацию – прямая заявка на то, чтобы делать альтернативу Организации объединенных наций. Дескать, в ООН там со всеми отсталыми, консерваторами, ретроградами, а мы здесь передовики, будем нести маяк свободы вперед. Это будет очередная попытка перенести центр принятия решений из универсальных структур, где приходится спорить, в свои, где никто особо не спорит. Если там не спорят, то там и истина не родится», – заявил Лавров.