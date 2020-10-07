Глава МИД Сербии: Победа Трампа предпочтительнее для нас

07.10.2020, Белград

Алексей Топоров

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич не считает республиканскую администрацию «идеальной» для Сербии, но отмечает, что в отличие от демократов она настроена на компромисс.

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Об этом глава МИД сказал в интервью РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас более продуктивным был Трамп, который не подошел к косовскому вопросу как к законченной вещи, – заявил Дачич. – Мы, конечно, не должны думать, что эта администрация тоже идеальна, но она дает шанс на то, что мы сможем построить партнерство, которое имеет более высокий уровень доверия».

Глава сербского МИД обратил внимание на то, что не Трамп признал независимость Косово, но стал президентом, когда соответствующее решение уже было принято.

«Демократическая администрация не требовала компромисса, она требовала [от Сербии] признать Косово, – отметил Дачич. – Администрация Трампа ожидает компромисса, и это большая разница».

При этом тот факт, что вопрос создания Сообщество сербских муниципалитетов Косово, не был включен в повестку дня в Вашингтоне, глава сербской дипломатии объяснил тем, что Белому дому на тот момент было важнее урегулировать экономические, а не политические вопросы.

«Администрация Трампа также не идеальна для Сербии, потому что Трамп признает Косово как независимое государство, но он дает шанс Сербии наладить партнерство с Америкой, которое имеет более высокую степень взаимного доверия, чем это было раньше », – отметил Дачич.