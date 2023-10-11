Глава МИД Швеции рад, что украинские солдаты гибнут за шведских

Елена Острякова .  
11.10.2023 16:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Швеция


Украинские солдаты умирают вместо шведских.

Об этом министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты умирают вместо шведских. Об этом министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в...

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«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы помогаем им всеми способами и увеличиваем поддержку. В мире, где доминирует Путин, не будет места для маленьких государств. Нам нужно помочь Украине, чтобы помочь себе. Украинские солдаты, которые сражаются и умирают, делают это за всех нас», – сказал Билльстрём.

Он призвал африканского собеседника не осуждать Украину за атаку на Крымский мост, которая стала причиной разрыва «зерновой сделки».

«Если Украина потерпит неудачу, что будет дальше: Польша, страны Балтии, часть Кавказа. Нет предела имперским амбициям России. Мы должны увидеть Россию такой, какая она есть. И мы собираемся поступать с Россией таким же образом», – сказал Билльстрём.

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