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Украинские солдаты умирают вместо шведских.

Об этом министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы помогаем им всеми способами и увеличиваем поддержку. В мире, где доминирует Путин, не будет места для маленьких государств. Нам нужно помочь Украине, чтобы помочь себе. Украинские солдаты, которые сражаются и умирают, делают это за всех нас», – сказал Билльстрём.

Он призвал африканского собеседника не осуждать Украину за атаку на Крымский мост, которая стала причиной разрыва «зерновой сделки».

«Если Украина потерпит неудачу, что будет дальше: Польша, страны Балтии, часть Кавказа. Нет предела имперским амбициям России. Мы должны увидеть Россию такой, какая она есть. И мы собираемся поступать с Россией таким же образом», – сказал Билльстрём.