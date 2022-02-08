Глава МИД Словакии в Киеве демонстративно пошёл против России

08.02.2022  14:26 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Д.Б., Дзен, НАТО, Политика, Словакия, Украина
Новости Украины

Российские аргументы о том что стремление Украины в НАТО представляет угрозу для Москвы – не выдерживают критики.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские аргументы о том что стремление Украины в НАТО представляет угрозу для Москвы –...

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«Я не понимаю российский аргумент о том, что стремление Украины в НАТО является угрозой. Еще в 2014 году, когда был захвачен Крым, и началась война на Донбассе, это не имело ничего общего с украинским стремлением в НАТО. Мы уже тогда знали, что речь шла о соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС. Почему мы должны видеть эти аргументы, которые были распространены, и мы их не разделяем, относительно того, что стремление Украины в НАТО является угрозой для России?» – сказал Иван Корчок.

Его слова подверг критике политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив.

«Либо этот человек совершенно профессионально непригоден, потому что не может понять ту геополитическую ситуацию, которая происходит в регионе. Либо человек целенаправленно делает вид, что не понимает реальной ситуации и отыгрывает роль марионетки, которая озвучивает заранее подготовленные тезисы, причём, подготовленные, скорее всего, за океаном.

Для любого аналитика, для любого министра иностранных дел европейской страны, я думаю, совершенно очевидно то, что втягивание Украины в НАТО напрямую влияет на безопасность РФ, как втягивание той же Грузии или разговоры о подобной же манипуляции с Молдовой. Не видеть этого – это значит, не видеть ничего, это просто профнепригодность.

Но, всё-таки, скорее всего, мы сталкиваемся с целенаправленным формированием общественного мнения, позицией ряда государств, которые просто призваны сформировать такую реальность, в рамках которой есть «сила зла», вроде России, и есть «силы добра» в виде коллективного Запада. Исходя из этого и делаются подобные заявления», – объяснил Денисов.

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