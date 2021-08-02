Глава МИД Украины: «Национальная черта украинцев – хаос и бардак»

02.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Национальная черта украинского государства – это хаос и бардак. Это и есть та «свобода», за которую украинцы заплатили жизнями на Майдане.

Об этом в интервью бывшему московскому журналисту Евгению Киселеву, который перебрался в Киев и стал обслуживать антироссийскую пропаганду, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Майдан – это та цена, которую мы заплатили за то, чтобы не бояться собственную власть… Украина – это свободная страна. У нас много хаоса, бардака – это наша национальная черта, но это не та страна, в которой власть будет иметь право расстреливать, пытать и загонять под пол людей. Мы завоевали это право именно тогда, именно этой кровью. И это дичь, когда мы смотрим на то, что происходит в России, этот тотальный контроль спецслужб, когда мы видим, что происходит в Белоруссии», – заявил Кулеба.