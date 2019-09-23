Глава МИД Украины назвал миротворцев ООН «большой угрозой»

23.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина будет настаивать на вводе миротворцев ООН в страну в случае, если Минские договоренности выполнить не удастся.

Об этом в интервью телеканалу «Громадське» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Минские договоренности исключают ввод миротворцев и пока на Украине рассматривают это как крайнюю меру.

«Идея несет в себе несколько угроз. Первая – не так много в мире ситуаций, которые были бы разрешены миссиями по поддержанию мира ООН. Некоторые из них десятками лет не разрешались. И это большая угроза, которую понимает президент Зеленский. Более того, обещание, что миссия будет расширена с линии на всю территорию Украины – мы не понимаем, как она будет гарантирована и это важная часть, которую мы бы хотели обсудить, когда подойдем к этому вопросу», – сказал министр.

«То, что пытался объяснить президент Зеленский, – это то, что да, миссия возможна, мы помним об этом, мы обращались за этой возможностью, если мы исчерпаем все остальные возможности, которые мы сейчас попробуем еще один раз пройтись, по этим договоренностям в Минске, и реализовать их. Определенный результат есть, обмен состоялся, хоть и не всех на всех пока, но мы работаем над этим. Это следующий этап, если Минские договоренности не сработают. Потому что помните, что операции по поддержанию мира в Минских договоренностях не было», – заявил Пристайко.