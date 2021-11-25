Глава МИД Украины угрожает России «человеческими потерями»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Москва пытается взять реванш после «холодной войны», угрожая не только Украине, но и всему европейскому региону.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Скопление русских войск, интенсивная авиаразведка, угрозы, которые звучат от русских чиновников различных уровней, сознательное блокирование Россией работы нормандского формата и Трехсторонней контактной группы – всё это должно рассматриваться как составляющие единой агрессивной политики России против Украины», – заявил Кулеба.

По его словам, Москва поднимает ставки и стремится в целом подорвать во всём регионе «архитектуру безопасности», сложившуюся в Европе после «холодной войны», и пытается взять реванш.

Кулеба заверил, что поручению президента Зеленского МИД Украины работает 24 часа в сутки, чтобы сохранить и усилить международную поддержку страны в вопросах военной политики и сотрудничества.

«Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий. Для этого в Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине. В этом и заключается ключевая задача дипломатов», – сказал украинский министр.