Глава МИД Великобритании: «НАТО поддержит Западные Балканы против злонамеренной активности России»

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Новости Украины

На встрече министров иностранных дел стран НАТО в столице Латвии Риге Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трэс заявила, что Альянс будет поддерживать стабильность на Западных Балканах.

При этом министр оценила утверждение о том, что НАТО провоцирует Россию, как «ложное», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава МИД Великобритании сказала, что «вторжение России на Украину будет стратегической ошибкой Москвы».

«Мы поддерживаем наших демократических друзей против злонамеренных действий России, – заявила Лиз Трэс. – Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах».

Представительница Великобритании назвала «ложным» утверждение о том, что НАТО само провоцирует Россию.

В свою очередь генеральный секретарь США Энтони Блинкен сказал в Риге, что российская агрессия вызовет «серьезные последствия». И назвал передвижения российских войск «необычными», добавив, что любые действия России по эскалации вызовут «большую озабоченность» в Соединенных Штатах.