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Новости Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не ошиблась, заявив на переговорах с Сергеем Лавровым о непризнании суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

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По его мнению, слова Трасс «не являются случайной оговоркой».

«Согласно закону США «О порабощенных нациях», Ростовская область является ядром «Казакии» и подлежит отторжению от России. Воронежская область на картах украинских сепаратистов является частью «Великой Украины». Поэтому Трас не оговорилась, а предельно ясно дала понять – расчленение России, имплементация «Закона о порабощенных нациях», согласно которому «Казакия», Волга и Урал подлежат отторжению от России, является актуальной политикой США и Великобритании», – сказал Фролов.

По его мнению, «наглые заявления Трасс и приведённые выше факты не оставляют русскому народу иного выхода, как забыть про «территориальную целостность Украины».

Фролов также предлагает «поддержать национально-освободительную борьбу шотландского народа, помня, что малороссы являются русскими, а шотландцы не являются англичанами и имеют полное право на законное национально-государственное самоопределение».

Газета «Коммерсант» сообщила, что вчера в ходе закрытой части переговоров Трасс настаивала на отводе российских войск от границы с Украиной.

Сергей Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны. Он обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?».

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – после короткой паузы ответила глава МИДа.

Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Впоследствии Трасс заявила журналистам, что по ошибке подумала, будто бы речь идет об областях Украины.