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«К нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол, а у нас в дому закуски — полгорбушки да мосол».

Одесса стала местом первого официального визита недавно назначенного министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, бывшего премьер-министра Соединенного Королевства. Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он прямиком отправился обозревать порт и, в частности, разрушенный ракетами РФ отель, в котором до атаки находились иностранные наемники.

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Недавно туда же на моцион приводили верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Это и понятно — на фоне покореженной гостиницы канючить, как Паниковский, «отдай миллион», легко и приятно.

И действительно, как сообщили в украинском МИД, «министры обсудили наращивание поставок Украине вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны», и вопросы экспорта зерна.

«Я особенно рад осуществить свой первый визит в качестве государственного секретаря по иностранным делам именно в Украину. Я рад быть здесь, в Одессе, на черноморском побережье, где украинские военно-морские силы показали значимый прогресс в преодолении атак РФ и усилении контроля над этим важным морским путем. Мы также представили новый инструмент, который улучшит страхование кораблей, которые будут использовать этот морской путь. Этот шаг имеет большое значение для получения Украиной доходов от экспорта и ее экономического восстановления», — заявил Камерон.

По всей видимости, под «новым инструментом» и имелась в виду поставка ПВО, чему особенно «рады» жители расположенных у порта домов. Вернее, чудом уцелевших домов. Хотя, по мнению Кулебы, планомерное разрушение припортовой зоны Одессы — ни что иное как победа.

«Я особенно благодарен своему коллеге за признание значительных успехов Украины в Черном море. Наши военно-морские силы одержали ряд побед, которые поражают весь мир, они оттолкнули российский флот от наших берегов, мы смогли восстановить экспорт украинского зерна благодаря, в частности, поддержке Великобритании. Во время этого визита мы также согласовали очень четкий перечень следующих шагов, которые украинское и британское правительство должны сделать, чтобы приблизить нашу победу», — ответствовал Кулеба.

По традиции, дабы продемонстрировать следы «русской агрессии», иностранного гостя пугали руинами Спасо-Преображенского собора, стоящего без крыши и заливаемого дождями.

Кэмерона сводили и в оперный театр и дали постоять возле задрапированного Дюка.

Как подчеркнул глава МИД Великобритании, «моя страна продолжит поддерживать Украину на пути победы над Россией. А в украинском МИД заявили о «расширении международной коалиции поддержки украинской Формулы мира». А, значит, ждать Одессе новых ракетных атак.