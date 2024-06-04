Глава МИД Венгрии: «Украина не сражается за нас – мы не воюем с Россией»

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Венгрия еще не решила, примет ли она участие в «мирной конференции» в Швейцарии, поскольку на ней не будут присутствовать «все стороны войны».

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные или другие европейцы склонны считать, что война на Украине – это и их война. Они склонны считать, что они тоже находятся в состоянии войны с Россией. Мы так не чувствуем. Россия не нападала на нас. Мы не в состоянии войны. Украина не сражается за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства ЕС», – сказал Сийярто.

По его словам, Будапешт также недоволен тем, что в ЕС было проигнорировано его предложение рассмотреть все «формулы мира».