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10.11.2021 08:18
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, Россия, Энергетика
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Глава Минэнерго: «СП-2» соответствует всем требованиям Третьего энергопакета

Завершенный и ожидающий сертификации российский газопровод «Северный поток-2» соответствует все требованиям европейского законодательства. Об...

Завершенный и ожидающий сертификации российский газопровод «Северный поток-2» соответствует все требованиям европейского законодательства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, отвечая на вопрос, поможет ли доступ «Роснефти» к экспорту газа решить проблему полной загрузки трубопроводов «Северный поток-2» и Opal.

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«Северный поток-2» соответствует всем требованиям Третьего энергопакета. Вы же исходите из того, что не соответствует. У нас разный подход», – сказал министр.

В свою очередь издание заметило в этом случае виды деятельности (транспортировка и продажа газа) не разделены.

«Или рассматривается возможность того, что точка сдачи по контрактам на поставку газа через «Северный поток-2» будет изменена на границу РФ»?, – поинтересовалась газета.

«Если нет разделения, то могут быть ограничения. Все будет зависеть от того, где точка поставки, а это не определено, это коммерческая информация. Сейчас идет сертификация «Северного потока-2» как независимого поставщика», – ответил Шульгинов.

При этом он не стал давать прогнозов, может ли газопровд получить временное разрешение на эксплуатацию до конца этого года.

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