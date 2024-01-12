Глава Минобороны Болгарии: Пора бросать Украину в новый «контрнаступ»

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Болгарская армия перепрофилируется на НАТОвский калибр снарядов без отрыва от производства советских стандартов, которых всё ещё не хватает Украине на фронте.

Об этом во время выступления перед «Атлантическим советом» в Вашингтоне заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, мало что известно о том, что Болгария предоставляет значительное количество оружия и особенно боеприпасов. Болгарская оборонная промышленность традиционно специализировалась в войнах всех времён на производстве боеприпасов. И по признанию министра иностранных дел Украины Кулебы, в первые месяцы войны поддержка Болгарии имела решающее значение для выживания Украины. Очень немногие люди знают об этом. В дополнении к оборонной промышленности, Болгария поставила из военных запасов большое количество боеприпасов и материалов, которые особенно полезны для Украины», – заявил Тагарев.

Министру напомнили сообщения в СМИ о поставках Болгарии Украине снарядов натовского калибра и спросили, собирается ли София продолжать поставки боеприпасов советского образца.

«Наши украинские друзья рады получить как советские стандарты, так и стандарты НАТО. Да, есть несколько компаний, которые утверждают, что уже производят боеприпасы 155 калибра. Я не знаю о сделке по поставкам этих боеприпасов непосредственно на Украину. Возможно, они уже экспортировали их через каких-то посредников. Но, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы перейти на стандарты НАТО, и Болгария подала заявку. Болгарские компании представили несколько предложений в рамках регламента ЕС, он направлен на расширение промышленных мощностей на производство боеприпасов с акцентом на 155-й калибр. Таким образом, мы осуществляем переход, продолжая производить все советские стандарты, которые всё ещё востребованы и пользуются высоким спросом», – ответил чиновник.

Он призвал всех мировых союзников оказывать Украине военную помощь, чтобы Киев смог провести новое контрнаступление.

«В настоящее время я не разделяю мнение о том, что Россия изменила тенденцию, это не так. Но оценка такова, что для того, чтобы сдержать российскую агрессию и иметь возможность своевременно начать ещё одно контрнаступление, Украине, действительно, нужна вся возможная помощь, которую она может получить от союзников по всему миру», – сказал Тагарев.