Глава минобороны Украины грозит бросить против России 400 тысяч «ветеранов АТО»

04.11.2021 15:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украину пора ставить на рельсы стратегии всеохватывающей территориальной обороны страны, поскольку в ВСУ не очень горят желанием продлевать контракты.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый визит будет в зону проведения ООС вместе с главнокомандующим, а потом по бригадам, по всем видам ВСУ – и в Винницу, и в Одессу, и в Белые крылья, и так далее. И на Закарпатье, и на Западную Украину. И там есть несколько нюансов – нужно мотивировать людей, продлевать контракты, это очень важно», – сказал Резников.

«У нас очень высокий процент людей, которые не продлевают контракт, то есть Украина вкладывает в них деньги, обучает, а они прослужили 6 месяцев и далее не продолжают, то есть нет дальше мотивации. Значит этим может быть жильё, жилищная программа, денежное обеспечение, справедливый карьерный рост, то есть прохождение по службе и занятие соответствующих должностей», – заявил минситр.

При этом он добавил, что сейчас ведёт консультации по вопросам возможности отмены призыва.

«Я не хочу давать сейчас своё видение, но у меня есть ощущение, я хочу его проверить, поговорив с экспертами. Моя мечта, чтобы мы перешли к профессиональной армии в результате. Это намного эффективней, но мы должны сделать службу в армии привлекательной, и тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве парней-студентов», – добавил глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что возлагает большие надежды «на новый закон о национальном сопротивлении и о создании войск территориальной обороны».

«Это, возможно, будет такой заменой очень удобной, когда люди проходят подготовку и будут в реестре этой территориальной обороны, и это будет наш с вами мобилизационный резерв. У нас более 400 тысяч ветеранов, которые прошли через фронт, через войну – это фантастический опыт, его нужно использовать. То есть у нас должна быть концепция и стратегия всеохватывающей обороны страны. Тогда врагу смысла заходить на нашу территорию не будет, потому что он потеряет намного больше», – заключил Резников.