Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся

Ежегодно на территории Российской Федерации обнаруживается порядка 50 новых углеводородных месторождений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, отвечая на вопрос, какие регионы внесут наиболее весомый вклад в добычу нефти, газа, золота.

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«Традиционно самые большие перспективы у Дальнего Востока, Сибири и Арктики. В первую очередь это связано с их огромным потенциалом на выявление новых крупных месторождений. Что касается углеводородов, то ежегодно в России в среднем выявляется около 50 новых месторождений. Наиболее крупные и уникальные именно в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии. По инициативе «Геология. Возрождение легенды» мы планируем подготовить не менее семи перспективных площадей для лицензирования», – сказал Козлов в интервью «Известиям».

«Если говорить о твердых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 т. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру — на 9,5 тыс. т. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь — около 350 тыс. т. Наибольший вклад ожидаем от Алтайского края и Башкортостана. По свинцу — примерно 700 тыс. т. Более половины прироста рассчитываем получить от Забайкальского края. Запасы цинка увеличатся на 1,8 млн т. Здесь также можно отметить Забайкалье — кладезь полезных ископаемых и Алтайский край», – добавил министр.

Также у него поинтересовались, угрожает ли России дефицит каких-либо ресурсов.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать. Их более 300: это лишь то, что востребовано промышленностью, востребовано отечественными отраслями. На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых», – резюмировал глава Минприроды.