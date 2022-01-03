Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся

03.01.2022  11:14 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Экономика, Энергетика


Ежегодно на территории Российской Федерации обнаруживается порядка 50 новых углеводородных месторождений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, отвечая на вопрос, какие регионы внесут наиболее весомый вклад в добычу нефти, газа, золота.

Ежегодно на территории Российской Федерации обнаруживается порядка 50 новых углеводородных месторождений. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Традиционно самые большие перспективы у Дальнего Востока, Сибири и Арктики. В первую очередь это связано с их огромным потенциалом на выявление новых крупных месторождений. Что касается углеводородов, то ежегодно в России в среднем выявляется около 50 новых месторождений. Наиболее крупные и уникальные именно в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии. По инициативе «Геология. Возрождение легенды» мы планируем подготовить не менее семи перспективных площадей для лицензирования», – сказал Козлов в интервью «Известиям».

«Если говорить о твердых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 т. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру — на 9,5 тыс. т. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь — около 350 тыс. т. Наибольший вклад ожидаем от Алтайского края и Башкортостана. По свинцу — примерно 700 тыс. т. Более половины прироста рассчитываем получить от Забайкальского края. Запасы цинка увеличатся на 1,8 млн т. Здесь также можно отметить Забайкалье — кладезь полезных ископаемых и Алтайский край», – добавил министр.

Также у него поинтересовались, угрожает ли России дефицит каких-либо ресурсов.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать. Их более 300: это лишь то, что востребовано промышленностью, востребовано отечественными отраслями. На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых», – резюмировал глава Минприроды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть