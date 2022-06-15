Глава Минприроды засекретил данные от депутатов Госдумы

15.06.2022  18:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика


Министр природных ресурсов Александр Козлов отказался отвечать на вопрос о борьбе с засильем западного оборудования при добыче природных ископаемых в России.

Такой вопрос был ему задан сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр природных ресурсов Александр Козлов отказался отвечать на вопрос о борьбе с засильем западного...

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«Мы вместе с коллегами из Минпромторга создали перечень людей. Я не буду называть их фамилии, они в закрытом режиме работают. Я бы не хотел об этом говорить, потому что наши оппоненты наблюдают за тем, какие меры мы будем принимать. Но работа организована», – сказал Козлов.

Доля импортного оборудования в нефтегазовом секторе РФ составляет 43%, в сегменте трудноизвлекаемых запасов – 50%, в производстве сжиженного газа – до 80%, в разработке шельфа – до 80%.

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