Глава Минпрома РФ рассказал о результатах импортозамещения

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К 2020 году доля российского производителя на рынке фармацевтики стала составлять выше 35 процентов.

Об этом в ходе выступления на лекции в рамках Федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» заявил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы берем 2010 год, когда была запущена первая программа по фарм- и мед-технике, доля российского производителя на рынке составляла около 14%, при этом рынок был всего в 600млрд рублей. Рынок вырос сегодня свыше 2трлн рублей по фармацевтике, при этом доля российского производителя составляет выше 35%. Мне кажется, это неплохой результат. Я готов двигаться дальше. «Энергомаш», «Трансмаш» – это все цифры, которые выше 50%, доля нефтегазового машиностроения на период 2014 года составляла менее 30%, на конец прошлого года мы перевалили планку 51%. То есть мы движемся четко по тем целям, планам, которые были заложены», – рассказал министр.

Касаясь темы антисанкционных мер, он обратил внимание на то, что импортозамещением российское руководство начало заниматься существенно раньше 2014 года.

«Но программно и консолидировано это было озвучено по тем 23 отраслям, которые мы сформировали, это действительно был 2014 год. Могу привести пример: сельхозмашиностроение 2014 год – доля российской продукции на российском рынке составляла меньше 20%, а на конец прошлого года доля российского производителя на российском рынке составила 65%. Это не выполнено или не довыполнено? Мне кажется, мы четко действуем по намеченным планам. Более того, мы, конечно же, можем двигаться и к 100% и, наверное, это имеет смысл с учетом нынешних обстоятельств, но требуется какое-то время. Но доля в 65% – это существенная прибавка к тому, с чего мы начинали», – добавил Мантуров.