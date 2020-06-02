02.06.2020, Москва, Игорь Кравенко

Глава так называемого «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башага признал некомпетентность своего ведомства, так как уровень криминала возрос и фактически создает угрозу национальной безопасности. Журналисты ФАН провели расследование, в котором рассказали о преступных связях Башаги.

Ранее Фатхи Башага признался в несостоятельности своих подчиненных. Отмечается, что сотрудники «МВД» ПНС не способны обеспечить должный уровень безопасности на территории Ливии. Башага рассказал, что уровень преступности возрос, и подтвердил участившиеся случаи грабежей, похищения людей и работорговли. Однако согласно расследованию Федерального агентства новостей, за преступлениями стоят террористические группировки, подконтрольные главе «МВД».

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Журналисты ФАН уже рассказывали о том, что Башага родился в городе Мисатура. Он тесно связан с террористическими группировками и придерживается идеологии «Братьев мусульман» (организация запрещена в РФ). Именно благодаря своим связям с криминалитетом Башага сначала возглавил так называемые «Силы защиты Триполи», а после добился поста главы «МВД».

Однако заняв пост министра, Башага не прекратил сотрудничество с террористами. Он заручился поддержкой ряда преступных группировок и начал укреплять свое влияние в Триполи. Также стоит отметить, что он активно сотрудничает с западными спецслужбами, налаживая связь с американскими и британскими политическими деятелями.

Кроме того, глава «МВД» ПНС налаживал связи и искал покровительства Анкары. Так, он провел ряд встреч с представителями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и убедил их в том, что на него можно рассчитывать в вопросах продвижения политики Анкары на территории Ливии.

Фатхи Башага до сих пор продолжает поддерживать связи с террористами. Один из них – глава группировки RADA Абд аль-Рауф Карра. Он контролирует неофициальную тюрьму «Митига». Именно боевики RADA уже больше года удерживают в тюрьме российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. «Митига» известна пытками и бесчеловечными условиями содержания. Все это, разумеется, происходит не без ведома Башаги и главаря ПНС Файеза Сарраджа.