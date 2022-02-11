Глава МВД рассказал, как прозападная оппозиция пытается стравить сербов

11.02.2022  13:29 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Выборы, Политика, Республика Сербская, Сербия


Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на заявления лидера прозападной оппозиции, олигарха Драгана Джиласа о ввозе избирателей из Республики Сербской для голосования за правящую Сербскую прогрессивную партию.

О лживости подобных утверждений Вулин заявил RTV Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на заявления лидера прозападной оппозиции, олигарха Драгана...

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Касательно обвинений прозападной части оппозиции в Сербии во главе с олигархом Драганом Джиласом в импорте голосов из Республики Сербской для голосования за Вучича на апрельских выборах в Сербии, Вулин назвал их лживыми.

Министр напомнил, что согласно официальным данным министерства внутренних дел Сербии, в прошлом году в Белград переехало жить в общей сложности 5 тысяч человек, что является ничтожно малой цифрой в 0,3%, не способной повлиять на исход выборов.

«Я был бы рад, если бы еще больше сербов получили сербское гражданство. Я за то, чтобы каждый серб рождался гражданином Сербии. Но здесь перед нами явная ложь, цель которой только поссорить сербов из Республики Сербской с сербами из Сербии», – отметил Вулин.

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