Глава МВД России рассказал о ситуации на новых территориях

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Органы внутренних дел на территории новых регионов РФ несет усиленный вариант службы.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу хочу сказать, ситуация сложная, но контролируемая. У нас в этих регионах развёрнуто 15 сводных отрядов полиции, в том числе и из других регионов, за счет сотрудников, которые прошли служебную слаженность в подразделениях временной оперативной группы войск в регионах Северного Кавказа. Личный состав переведён на усиленный вариант несения службы. Проводят досмотровые мероприятия по контролю за передвижением транспортных средств, проверяют действующий режим на этих территориях, проверяют граждан, борются с диверсионными группами и делают все от них зависящее, чтобы обезопасить население этих регионов», – сказал Колокольцев.

По его словам, штатная численность органов внутренних дел должна составить 52 тыс человек. В Запорожской и Херсонской областях сформированы временные управления МВД России. В Донецкой и Луганской народных республиках развернуты внештатные подразделения.

Планируется создать два министерства внутренних дел в Донецкой и Луганской народных республиках и два главных управления внутренних дел – в Херсонской и Запорожской областях, а также около ста территориальных органов районного звена.