Глава МВД России рассказал о ситуации на новых территориях

16.11.2022  16:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 232
 
Дзен, Новороссия, Россия


Органы внутренних дел на территории новых регионов РФ несет усиленный вариант службы.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Органы внутренних дел на территории новых регионов РФ несет усиленный вариант службы. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сразу хочу сказать, ситуация сложная, но контролируемая. У нас в этих регионах развёрнуто 15 сводных отрядов полиции, в том числе и из других регионов, за счет сотрудников, которые прошли служебную слаженность в подразделениях временной оперативной группы войск в регионах Северного Кавказа. Личный состав переведён на усиленный вариант несения службы. Проводят досмотровые мероприятия по контролю за передвижением транспортных средств, проверяют действующий режим на этих территориях, проверяют граждан, борются с диверсионными группами и делают все от них зависящее, чтобы обезопасить население этих регионов», – сказал Колокольцев.

По его словам, штатная численность органов внутренних дел должна составить 52 тыс человек. В Запорожской и Херсонской областях сформированы временные управления МВД России. В Донецкой и Луганской народных республиках развернуты внештатные подразделения.

Планируется создать два министерства внутренних дел в Донецкой и Луганской народных республиках и два главных управления внутренних дел – в Херсонской и Запорожской областях, а также около ста территориальных органов районного звена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть