Глава МВД Сербии: ЕС ввел санкции против нашей страны

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Сербии, единственной из стран региона, запретили импорт российской нефти через хорватский нефтепровод JANAF.

Глава сербского МВД Александр Вулин назвал это введением санкций против Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предложению Хорватии ЕС ввел первый пакет санкций против Сербии, подло и исподтишка. Евросоюз ещё раз доказал, что является клубом стран, у которых были дивизии под Сталинградом, и что единственная последовательность в их политике – месть свободным народам. По предложению закомплексованной усташеской Хорватии, Сербии запрещено импортировать российскую нефть по адриатическому нефтепроводу – а Болгарии нет», – заявил Александр Вулин.

По его словам, восьмой пакет санкций ЕС против России является первым пакетом санкций против Сербии.

«Объяснение, что у болгар есть русский нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, не относится к тому факту, что и у сербов в Панчево есть русский нефтеперерабатывающий завод. Усташам (название хорватских фашистов, сотрудничавших с Гитлером – прим. ПН) и их союзникам не важно, имеет ли что-то смысл, но важно, навредит ли это Сербии. По требованию усташей, которое принял ЕС, Сербия вынуждена покупать дорогую иракскую нефть и терять сотни миллионов евро, которые могла бы использовать с большей пользой», – возмущен глава силового ведомства Сербии.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, согласованный 5 октября, запрещает странам-членам ЕС оказывать какие-либо услуги по морской перевозке нефти из России в третьи страны по цене выше потолка, установленного ЕС в отношении российского топлива.

Исключения сделаны для Болгарии, где на рынке доминирует «Лукойл», и Венгрии, у которой нет выхода к морю. В то же время Сербии с 1 ноября 2022 года будет запрещено получать российскую нефть через трубопровод JANAF, по которому с Адриатического побережья Хорватии она поступает на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в сербском городе Панчево. Этот НПЗ находится в собственности сербской компании NIS, 50% которой принадлежит «Газпром нефти».