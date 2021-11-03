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03.11.2021 17:28 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Политика, Сербия
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Глава МВД Сербии опроверг вранье сепаратиста о «русских наемниках» для освобождения Косово

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на заявление экс- командующего незаконными Силами безопасности...

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на заявление экс- командующего незаконными Силами безопасности Косово (FSK) Кадри Кастрати о том, что он и президент Александр Вучич готовят «русских наемников».

По словам командира боевиков, российских солдат удачи планируется забросить на север Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ответ на басни Кастрати Вулин сказал, что «когда в албанце говорят страх и нечистая совесть, тогда он обычно болтает о сербской агрессии и русской угрозе, а потом начинает ныть о том, насколько опасен Вучич, а Сербия — велика».

«Если Сербия надумает силой вернуть север и юг Косово и Метохии, ей не понадобятся ни русские, ни другие иностранцы, достаточно будет только сербов, родившихся в Косово и Метохии, – сказал глава МВД Сербии. – В этом убедились албанцы, когда они отправили высокомерный спецназ на север Косово и Метохии, но «скромные и напуганные» оттеснили их на юг».

Вулин заявил, что «болтовня албанцев о русских на севере Косово и Метохии должна послужить поводом для НАТО снова поднять оружие, чтобы вести войну, которую сами албанцы никогда не смогут выиграть, так же как они не в состоянии самостоятельно построить государство».

«Если сила Запада состоит в том, чтобы бросать головы своих граждан под пули, и желании воевать за албанцев, то нам – сербам, класть головы своих детей незачем. Вучич – единственный лидер на Балканах, который больше заботится о мире, чем о собственном политическом будущем, но в этом его сила, а не слабость», – подчеркнул глава МВД Сербии.

 

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