Глава МВД Сербии: «Вучич первым из сербских руководителей сказал про агрессию НАТО»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин верит в то, что рано или поздно все сербы мирным путем объединятся в одном государстве.

Об этом руководитель сербского силового ведомства поведал политологу, создателю проекта «Балканист» Олегу Бондаренко в рамках проекта «Балканист ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе разговора с Александром Вулиным Бондаренко поинтересовался у гостя, известного поддержкой курса действующего президента Сербии Александра Вучича, какие идеи его с ним объединяют:

«Да, я действительно поддерживаю президента Вучича. И не потому, что мы друзья, а мы друзья уже не одно десятилетие, а потому что он человек, который восстановил Сербию, вернул Сербию на ее место, – сказал Вулин. – Это человек, который понял, что такое наш национальный вопрос. Его можно критиковать за разные вещи, но вы не сможете критиковать его за то, что он стал первым сербским государственным лидером, который прямо сказал: «агрессия НАТО». Не «акция НАТО», не «операция», не «извините, что вы нас били», (как говорили политики до него – ред.), а «агрессия НАТО».

Также министр внутренних дел отметил, что Вучич – это первый сербский государственный лидер, который установил наипрочнейшие связи с Республикой Сербской.

«Республика Сербская до Александра Вучича считалась чем-то важным, но только чтобы повидаться, расцеловаться, спеть. А как насчет того, чтобы построить школу? Или проложить дорогу? Дать деньги для бюджета Республики Сербской? Такое и в голову не приходило», – отметил гость «Балканист ТВ».

По мнению Вулина, Вучич – это человек, который создает условия для окончательного решения сербского национального вопроса.

«Не будет мира на Балканах без решения сербского национального вопроса. Для меня это Сербский мир. Для меня это принцип уважения территориальной целостности. Начиная с самой Сербии, то есть, Косово – это часть Сербии. А если это не так, то и любая другая граница – не святыня. Тогда нет ничего священного на Балканах. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. Меня часто критикуют в Черногории, когда я так говорю, потому что Черногория боится «Великой Албании». Не Сербского мира, а боится «Великой Албании», о которой там не смеют говорить. Но не забывайте, что «Великая Албания» рассматривается Западом, как решение албанского национального вопроса. Отлично, а что с сербским национальным вопросом? То, что вы разрешаете албанцам, вы не можете запретить сербам, или столкнетесь с последствиями собственных решений. Или мы имеем неприкосновенность всех границ на Балканах, за что я выступаю, или нет ни одной границы на Балканах, которая священна. Если сербские границы не священны, то и все остальные тоже», – отметил глава МВД Сербии.

Тогда Бондаренко поинтересовался у собеседника, возможно ли объединение всех сербов в одном государстве.

«Я твердо верю, что это возможно. Это желание сербского народа. Если бы спросили сербский народ, то он бы ответил: да, желаем жить вместе. Но есть условие – только мирный путь. Ни одной войны за территории. Естественный процесс, который рано или поздно произойдет. При моем поколении, при следующем поколении – не знаю. Естественным стремлением всех немцев было желание жить вместе, и никто с этим не спорил. Почему и мы тогда не можем жить вместе? Мы не тот народ, который нужно наказывать. Когда Германия объединилась, это был пересмотр результатов Второй мировой войны. И этот пересмотр привел к тому, что две победительницы – Югославия и Советский союз были разрушены. Почему сербов нужно наказывать за победы в двух мировых войнах и за жертвы во имя свободного мира? Почем сербы не могут объединиться, а все другие народы – могут? Дайте и нам помечтать, и я верю, что это естественное стремление даст результат. Повторю: исключительно мирным путем, сербам уже хватит войн», – подчеркнул Александр Вулин.