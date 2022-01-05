Глава МВД Сербии: «Вучича хотят свергнуть за отказ вводить антироссийские санкции»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад в 2022 году будет вмешиваться во внутреннюю жизнь Сербии, чтобы свергнуть или ослабить ее президента Александра Вучича.

Об этом в интервью для «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Как и все эти годы, нас попросят признать Косово и перестать каким-либо образом представлять интересы сербских общин под предлогом невмешательства во внутренние отношения других стран», – сказал Вулин.

Он убежден, что в наступившем 2022 году следует ожидать давления на Сербию, поскольку страна вступает в год выборов, а большие державы, по его словам, всегда пытаются дестабилизировать Сербию.

«Цель любого вмешательства международного сообщества в нашу политическую жизнь и выборы – свергнуть Александра Вучича или хотя бы ослабить его», – считает министр.

По словам главы МВД Сербии, надежду вселяет то, что президент Сербии Александр Вучич показал, что он способен противостоять всему этому давлению, и напомнил, что Вучич не хотел вводить санкции против России даже «ценой политического выживания». Оценивая ситуацию в регионе, Вулин сказал, что она вызывает беспокойство, особенно инертность и молчание международного сообщества, которое, по его словам, не хочет мира и стабильности на Балканах и позволяет дестабилизировать регион, начиная с попытки упразднить Республику Сербскую до желания создать Великую Албанию.

«Вы не можете угрожать сербскому народу упразднить Республику Сербскую, якобы это совершенно нормально. Вы не можете запретить сербам в Черногории писать своим алфавитом, иметь свою церковь. Нельзя не выполнять Брюссельское соглашение по Косово и Метохии [о создании Содружества сербских муниципалитетов]. Это меня беспокоит и поэтому я не оптимист», – заключил Вулин.

На вопрос журналиста, видит ли он выход из политического кризиса в БиГ, глава МВД Сербии сказал, что никто из балканских стран, особенно сербы, не хочет конфликта, но он считает, что международное сообщество неискренне и не хочет мира и стабильности на территории Балкан.