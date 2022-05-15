Глава МВД Сербии жестко ответил немецкому посланнику

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Министр внутренних дел Александр Вулин заявил, что ЕС не может сидеть на двух стульях и требовать, чтобы Сербия согласовывала свою политику с Евросоюзом, в то же время поддерживая возможность вступления Косово в члены Совета Европы.

Поводом для высказывания послужило заявление посланника правительства Германии на Западных Балканах Мануэля Саррацина. Он заявил, что позиция Германии ясна – так называемое Косово находится в центре Европы и должно входить в Совет Европы.

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«Президент Сербии Александр Вучич внимательно следит за заявлениями европейских официальных лиц. И особенно представителей правительства Федеративной Республики Германии. И именно поэтому я прошу его не пытаться найти оправдание действиям г-на Саррацина и его недипломатической позиции. Заявлять в Приштине, что так называемое Косово должно быть членом Совета Европы, а в Белграде говорить о европейской перспективе Сербии — лицемерно и оскорбительно», — сказал Вулин.

Он отметил, что «мы не должны ждать еще 20 лет, чтобы узнать, что Евросоюз нас не хочет и что для «шиптаров» (так сербы называют албанцев – ред.) будет отведено особое место, независимо от того, сколько раз они нарушали свое слово и отказывались выполнять соглашение».

«В Совете Европы нет места государству Сербия и территории Косово и Метохии под временным управлением ООН. Из Евросоюза часто исходят предупреждения, что Сербия не может усидеть на двух стульях, пусть теперь испытают свою мудрость на себе. Пусть Европейский Союз решает, с кем он. Многие наши решения зависят от его решимости», — подчеркнул министр.

Посланник Саррацин ранее написал в Твиттере, что передал министру иностранных дел временных учреждений Приштины Донике Гервале поддержку Германии в подаче заявки Косово на членство в Совете Европы. 12 мая Приштина подала прошение о приеме в организацию, которое Белград расценил как нарушение Вашингтонского соглашения.

После заседания Совета национальной безопасности глава дипломатии Никола Селакович сообщил, что передал президенту Александру Вучичу ноты четырех стран, которые отозвали признание самопровозглашенной независимости Косово.