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Новости Украины

Прибывший в зону боевых действий на Донбассе глава МВД Украины Денис Монастырский в сопровождении группы журналистов попал под обстрел – присутствующие репортёры запечатлели инцидент на видео.

«Денис Монастырский получил золотую медаль по спринту на зимних олимпийских играх 2022! Министр-силовик дал такого стрекача, что даже гражданские остались далеко за спиной! Бег полезен для здоровья – однозначно!» – иронизирует киевский адвокат Валентин Рыбин, занимающийся защитой участников Русской весны на Украине.

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