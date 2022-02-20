Глава МВД Украины «дал стрекача» при звуках выстрелов на Донбассе

20.02.2022  00:45 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Новости Украины

Прибывший в зону боевых действий на Донбассе глава МВД Украины Денис Монастырский в сопровождении группы журналистов попал под обстрел – присутствующие репортёры запечатлели инцидент на видео.

«Денис Монастырский получил золотую медаль по спринту на зимних олимпийских играх 2022! Министр-силовик дал такого стрекача, что даже гражданские остались далеко за спиной! Бег полезен для здоровья – однозначно!» – иронизирует киевский адвокат Валентин Рыбин, занимающийся защитой участников Русской весны на Украине.

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