Глава МВД Украины: Нужно 17 миллиардов. На границе с РФ построим противотанковый ров
Украинский парламент должен выделить из госбюджета семнадцать миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Белоруссией.
Об этом во время выступления в Верховной раде заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны понимать, что сегодня мы фактически пытаемся локализировать кризисную ситуацию на границе единичными тактическими мероприятиями. Главное – мы должны понимать, что надёжным противодействием этой агрессии является строительство хорошей государственной границы Украины. В первую очередь – границы с РФ и Белоруссией», – заявил министр.
«Сегодня в Украине нет ни одного человека, который не убедился бы, что именно интеллектуальная граница, с современными системами видеонаблюдения, может защитить нас от многих нападок», – сказал он.
В качестве примера Денис Монастырский привёл границы, построенные США, Израилем и Турцией – оборудованные сигнализацией и видеонаблюдением бетонные заборы с вышками.
«Какие задачи должна решать будущая украинская интеллектуальная граница? В первую очередь это защита от диверсионных групп с территории страны-агрессора. Во-вторых, это защита украинской экономики от контрабанды, которая является экономическим оружием против нашей страны. В-третьих, это защита от потоков нелегальных мигрантов, которые также являются оружием в современной гибридной войне. В-четвёртых, это защита от проникновения лидеров и членов международных преступных группировок, что также происходит», – добавил министр.
Он рассказал, как должна будет выглядеть «запланированная» граница – забор из металлической сетки и колючей проволоки, оснащённый современными системами видеонаблюдения и сигнализации. Также пообещал оборудовать на границу с Белоруссией и Россией широким противотанковым рвом.
«Мы должны заложить в бюджет следующего года средства на строительство такой границы на двух критически важных участках – границе с РФ и Белоруссией», – призвал Монастырский.
Он подчеркнул, что такая работа будет стоить около 17 миллиардов гривен, и попытался убедить депутатов, что это не очень-то и большая сумма для Украины.
«С учётом того, что размеры контрабанды на этих участках исчисляются также десятками миллиардов гривен, я думаю, что это абсолютно логичная инвестиция. Мы сможем сделать эти два участка уже в следующем году. Обращаюсь к вам, чтобы в следующем бюджете на 2022 год, а скоро будет второе чтение этого документа, вы предусмотрели деньги на строительство государственной границы», – резюмировал министр.
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