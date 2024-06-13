Глава начальников штабов США: «Наша цель – F-16 на Украине уже этим летом»

Константин Серпилин.  
13.06.2024 18:44
  (Мск) , Брюссель
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Страны Запада считают своей целью уже этим летом всё подготовить и поставить Киеву истребители F-16.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания «Рамштайн-23» заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, экс-начштаба ВВС США, генерал Чарльз Браун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада считают своей целью уже этим летом всё подготовить и поставить Киеву истребители...

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«У нас есть коалиция ВВС. Это одна из коалиций ВВС, которая сосредоточена на сотрудничестве с Украиной по созданию и эксплуатации истребителей 4 поколения. США являются одним из со-руководителей, связанных с этим. Таким образом, не только мы помогаем проводить обучение их пилотов, но и другие страны также поддерживают их обучение», – сказал он.

«Поэтому мы продолжим работать с ними, но это не просто политика, которая нужна, чтобы летать на F-16, нужно понимать, что и техническое обслуживание также является ключевой частью этого процесса, и нужно обучить обслуживающий персонал. Мы работаем в цифровом формате, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым, и наша цель получить F-16 этим летом», – заявил Браун.

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