03.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Россия, Украина, Финансы, Энергетика
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Глава «Нафтогаза» неожиданно оказался сторонником «Северного потока»

В Киеве было принято решение о сокращении инвестиций в модернизацию ГТС Украины, что сделало «Северный поток –2» безальтернативным.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что есть проблемы с агрегатами, с компрессорными станциями – известно давно. Туда не вкладываются деньги, причем на южном направлении [инвестиции] вообще обнулили после того, как стало понятно, что первая нитка «Турецкого потока» пойдет, начиная со следующего года на Турцию и тот объем, который шел через Украину, 8-9 миллиардов кубов, будет потерян. То есть в это направление даже не инвестируют», – отметил эксперт.

«Вообще «Нафтогазом» был принят план в 2016 году инвестировать в украинскую ГТС с перспективой того, что транзит 1 января 2020 года будет равен нулю.
Поэтому я говорю, что господин Коболев является самым ярым сторонником «Северного потока». По факту те решения, которые принимаются, в советское время называли саботажем», – сказал Землянский.

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