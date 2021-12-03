Глава «Нафтогаза» обвинил Байдена в предательстве Украины

Администрация Джо Байдена сорвала работу, которую проводила Украина на Западе, создавая пул своих лоббистов для срыва строительства трубопровода «Северный поток-2». Тем не менее, шансы остановить запуск этого проекта еще существуют.

Об этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил в интервью BBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я оцениваю шансы как значительные. Не могу сказать, что они 100%-ные или приближаются к ним. Понятно, что и бизнесмены, и политики в Германии и в тех же США хотят, чтобы «Северный поток-2» был запущен. И это – проблема. С другой стороны, мы, во-первых, создаем давление по всем фронтам, не только в Германии, но и в Европе, и в США, чтобы люди понимали, что им просто так не удастся закрыть глаза на очевидное несоответствие «Северного потока-2» европейским правилам.

Как раз именно из-за того, что мы создаем давление по всем фронтам, мы привлекаем много партнеров. Очень много людей симпатизируют позиции Украины. Много людей понимают тот вред, какой несет этот проект.

Например, в Вашингтоне мы пользуемся двухпалатной поддержкой американского Конгресса. К сожалению, проблема – в том, что Конгресс принимает законы, которые обязывают администрацию, исполнительную власть, налагать санкции на того же оператора «Северного потока-2». Но новая администрация США, администрация Байдена использовала свое право сделать исключение из этих санкций как раз для оператора «Северного потока-2», то есть, не использовала наиболее действенные санкции. К сожалению, это случилось сразу после инаугурации нового президента.

Можно сказать, что строительство возобновилось буквально на следующий день после того, как Байден стал президентом. До этого россияне боялись строить, они понимали, что администрация будет использовать действенные санкции, «Северный поток-2» остановится. Ожидания изменились после того, как пришла новая администрация. Она как раз сделала это исключение из санкций для оператора «Северного потока-2». Она сообщила об этом в мае, но это исключение она сделала до этого, фактически с первых дней новой администрации», – сказал Юрий Витренко.