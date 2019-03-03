Глава «Нафтогаза» признал, что победить Коломойского в украинском суде практически невозможно

03.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Госкомпания «Нафтогаз» имеет двух главных оппонентов-олигархов, которые занимаются разворовыванием государственных активов.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть несколько классических оппонентов, с которыми находимся в спорах касательно ключевых вопросов деятельности компании. Я думаю, что нашим главным оппонентом, без преувеличения, можно считать господина Фирташа и его структуры. Коломойский также является человеком, интересы которого противоречат интересам «Нафтогаза», но в вопросе «Укрнафты» мы сейчас находимся в процессе так называемого развода. Мы хотим сделать так, чтобы часть собственности Коломойского оставить Коломойскому, а часть, принадлежащая государственному холдингу, осталась государственному холдингу, и не сотрудничать вместе под одним юридическим лицом», – пояснил Коболев.

«Бизнес господина Фирташа, а я в этом глубоко убежден и могу это доказать на цифрах, построен не на бизнесе. Он построен, в первую очередь, на воровстве активов государственной компании, то есть «Нафтогаза». Если он пообещает воровать меньше, то это все равно не решит вопрос, поэтому, на самом деле, тут нет поля для компромисса.

Если говорить о господине Коломойском, то там ситуация другая. У него есть желание разойтись с «Нафтогазом», и у нас есть желание это сделать. Потоки как денег, так и нефти, между его частными структурами и структурами «Нафтогаза» были почти полностью разведены.

Мы не можем развести их до конца, потому что единственный нефтеперерабатывающий завод в Украине принадлежит Коломойскому, и хочешь ты или не хочешь, но компания «Укрнафта» или любая другая компания, добывающая нефть, будет возить её на этот завод, и надо с ним договариваться. Эти договоренности происходят на более-менее понятных основаниях, поэтому идеология нашего развода «Укрнафты» очень простая – газ остается государству, нефть отходит Коломойскому. Пока нефтеперерабатывающий завод контролируется им, он всегда будет в вопросах нефти иметь преимущество. Мы его имеем в вопросах газа», – добавил Коболев.

Также ведущая дала чиновнику прослушать запись его телефонного разговора с Игорем Коломойским в 2014 году, где олигарх угрожал ему захватом Кременчугской ТЭЦ в случае её отключения. Отвечая на вопрос, почему он не подал на Коломойского в суд за угрозы, Коболев ответил, что на Украине практически нет шансов выиграть в суде у олигарха.

«Я думаю, что выиграть суд у Коломойского в Украине с такой записью практически невозможно. По меньшей мере мне так пояснили мои юристы. Нет смысла. Я вам скажу, что наша успешность в зарубежных судах, если сравнить с успешностью в украинских судах, то в Украине нам намного тяжелее судиться, чем за границей», – резюмировал глава «Нафтогаза».