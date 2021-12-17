Глава «Нафтогаза» призвал украинцев топить дома газом из мусора

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Новости Украины

Украине нужно переходить на потребление биотоплива, поскольку государство больше не в состоянии обеспечивать население газом по нынешней цене.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На газ цена восемь гривен, розничная, при том, что рыночная цена 45 гривен. Разница, которую фактически экономят украинские потребители, а это все ресурс национальной компании «Нафтогаз», из-за того, что мы этот ресурс обеспечиваем по цене 7,42 для нужд населения, это разница колоссальная, это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне», – сказал чиновник.

«Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы, национальная компания, не сможем покрывать такую разницу…Нужно, чтобы теплокоммунэнерго переходили с природного газа на биогаз. Биогаз можно делать из отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это нужно делать. Украина может пять минимум миллиардов кубов природного газа заместить биогазом», – заявил Витренко.