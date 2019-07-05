Глава НОК Украины попал в центр международного коррупционного скандала

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил в Федеральном суде Бразилии, что подкупил президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубку и еще восемь человек во время голосования при выборе столицы Олимпийских игр-2016, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Об этом сообщает канадский сайт GamesBids.com.

По словам Кабрала, во время одной из встреч в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Нузман якобы сообщил, что Диак может за $1,5 млн обеспечить Рио-де-Жанейро “пять или шесть голосов”.

Предполагается, что платежи проводились через сына президента IAAF, Папу Массату Диака.

Кабрал утверждает, что в сентябре 2009 года Папа Диак заявил, что может обеспечить девять голосов, но ему нужно еще $500 тыс. Кабрал пообещал деньги.

Среди членов МОК, которые были готовы продать свои голоса, Кабрал также назвал четырехкратного золотого призера из России Александра Попова.

По словам Кабрала, голоса были куплены только для прохождения первого тура голосования. Заявка Рио-де-Жанейро на столицу Олимпийских игр победила на конкурсе по итогам трех раундов голосований.

5 июля Бубка написал в Twittter, что отрицает обвинения.

“Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию”, – написал он.

Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года. На данный момент Кабрала признали виновным по девяти коррупционным обвинениям, он осужден на 198 лет.

В 2015 году Диак был арестован за сокрытие фактов применения допинга спортсменами из России и помещен под домашний арест. В рамках расследования французские судьи в 2017 году также выдали ордер на арест Папу Массату Диака. Он объявлен в розыск по линии Интерпола.