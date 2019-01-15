Глава ОБСЕ пообещал Гройсману вплотную заняться Крымом, Донбассом и Азовским морем
Украинский вопрос – относительно путей мирного разрешения ситуации на Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря – является приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Мирослав Лайчак во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба правительства Украины.
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“Пути мирного разрешения ситуации на Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы ОБСЕ”, – цитирует Лайчака пресс-служба правительства.
По его словам, безопасность Украины – это весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы.
“Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопрос Украины – это приоритет”, – сказал Лайчак.
Со своей стороны Гройсман подчеркнул, что ситуация в Украине сегодня нельзя рассматривать как отдельную тему. Она тесно связана с вопросом общеевропейского уровня.
“Нужно ставить вопрос не только Донбасса, Крыма, но и вопросы Азовского моря. Все, что там происходит, должно получить надлежащую международную реакцию. Это ползучая оккупация Азовского моря. И она требует адекватного ответа мира”, – сказал Гройсман.
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