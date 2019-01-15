//exit;
15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Крым, Украина
Просмотров:

Глава ОБСЕ пообещал Гройсману вплотную заняться Крымом, Донбассом и Азовским морем

Украинский вопрос – относительно путей мирного разрешения ситуации на Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря – является приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Мирослав Лайчак во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Пути мирного разрешения ситуации на Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы ОБСЕ”, – цитирует Лайчака пресс-служба правительства.

По его словам, безопасность Украины – это весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы.

“Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопрос Украины – это приоритет”, – сказал Лайчак.

Со своей стороны Гройсман подчеркнул, что ситуация в Украине сегодня нельзя рассматривать как отдельную тему. Она тесно связана с вопросом общеевропейского уровня.

“Нужно ставить вопрос не только Донбасса, Крыма, но и вопросы Азовского моря. Все, что там происходит, должно получить надлежащую международную реакцию. Это ползучая оккупация Азовского моря. И она требует адекватного ответа мира”, – сказал Гройсман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть