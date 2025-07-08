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Граждане Украине на подконтрольной киевскому режиму территории продолжают оказывать помощь в проведении СВО.

Так, пресс-служба СБУ отчитались об очередном задержании в Одесской области.

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«Как установило расследование, злоумышленник наводил российские дроны-камикадзе и ракетное вооружение на припортовую инфраструктуру южного региона Украины. Также агент пытался обнаружить и передать куратору боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, защищающих воздушное пространство у акватории Черного моря», -говорится в сообщении.

Эти данные были необходимы для обхода украинской ПВО.

Отмечается, что задержанным оказался руководитель местной компании по трудоустройству моряков на рыболовные и торговые суда.