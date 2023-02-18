«Глава офиса Зеленского оказался агентом ФСБ» – Лерос

США стали заложниками своей помощи Украине – они не могут остановить поддержку киевского режима, потому что это ударит по их имиджу, но знают, что в окружении Зеленского находятся агенты ФСБ.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лерос прямо обвинил главу президентского офиса Андрея Ермака в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

«Соединенные Штаты в каком-то смысле стали заложниками своей помощи, потому что если они сейчас начнут говорить, что в ближайшем окружении президента есть человек, который тесно сотрудничает с ФСБ, то это будет для многих американцев, потому что именно благодаря налогоплательщикам мы получаем эту помощь, для них будет это огромным шоком и ударом. На самом деле, они начнут поднимать вопрос о том, что эту помощь нужно останавливать. Потому они стали в каком-то случае заложниками этой помощи. Пока что они молчат», – сказал политик.

«Но я хочу сказать, что в 2020 году, в августе, контрразведка СБУ предоставила президенту факты того, что Андрей Ермак сотрудничает со спецслужбами Российской Федерации. У президента был брифинг, тогда еще был брифинг, извините, 2019-й год, президент четыре месяца как вступил в полномочия, и президенту был сделан доклад, что Андрей Ермак сотрудничает с российскими агентами. Тогда президент на эту информацию не обратил внимания, но Ермак добился того, что люди, которые делали этот доклад, в конце концов покинули свои должности. Потом их начали преследовать. Мне кажется, что эта информация к ним из западной разведки к нашей контрразведке попала. Потому мне кажется, что западная разведка прекрасно владеет информацией, что Андрей Ермак является агентом ФСБ», – заявил Лерос.