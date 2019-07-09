09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Политика, Украина
Просмотров:

Глава офиса Зеленского жалуется, что два месяца сидит без зарплаты

Глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне. Также руководство Администрации президента не подает электронные декларации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос “Українских новин”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Заработная плата руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И., первому заместителю руководителя Офиса президента Украины Трофимову С. В. и заместителям руководителя Офиса президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. В мае и июне 2019 года не начислялась”, – говорится в документе.

Отметим, что Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию президента 21 мая, Пристайко – 22 мая, а Гончарук – 28 мая. С 25 июня все они были переведены в Офис президента.

Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения. Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть