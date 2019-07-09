Глава офиса Зеленского жалуется, что два месяца сидит без зарплаты

09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне. Также руководство Администрации президента не подает электронные декларации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос “Українских новин”.

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“Заработная плата руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И., первому заместителю руководителя Офиса президента Украины Трофимову С. В. и заместителям руководителя Офиса президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. В мае и июне 2019 года не начислялась”, – говорится в документе.

Отметим, что Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию президента 21 мая, Пристайко – 22 мая, а Гончарук – 28 мая. С 25 июня все они были переведены в Офис президента.

Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения. Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.