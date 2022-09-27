Глава парламента Зимбабве выступил в Госдуме с поддержкой СВО

27.09.2022  18:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

СВО на Украине основана на законных опасениях России за свою безопасность.

Об этом сказал спикер Национального собрания парламента Республики Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО на Украине основана на законных опасениях России за свою безопасность. Об этом сказал...

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«Специальная военная операция на Украине, хоть она и представлена в самом негативном свете в западных СМИ, основана на законных исторических озабоченностях в области безопасности, которые связаны с НАТО и США, ведущими неустанную экспансионистскую политику, и представляют бесспорно угрозу суверенитету и территориальной целостности России», – сказал Муденда.

Он напомнил, что 2 марта Зимбабве воздержалось при голосовании в ООН за резолюцию, осуждающую Россию.

«Этот конфликт является сложным и уходит корнями глубоко в историю и геополитику… После распада СССР НАТО продолжило политику выжженной земли и продолжило приближаться к российским границам. РФ была в прямом смысле слова окружена противниками. Неприкрытые попытки НАТО включить Украину в свой состав вызвали опасения РФ за свою безопасность.

Этот политический контекст должен быть воспринят. РФ оправданно ощущает угрозу от присутствия ядерного арсенала НАТО на расстоянии вытянутой руки от своих границ. СВО должна быть рассмотрена, исходя из этого контекста, и поэтому является упреждающим шагом, направленным на защиту от неизбежного противника в лице НАТО, который подкреплен американскими гегемонистскими стремлениями к нежелательному однополярному миру. Ему уж точно нельзя доверять поддержание мира и безопасности», – заключил Муденда.

По его словам, Зимбабве не считает, что резолюция ООН, осуждающая Россию, а так же череда санкций – являются верным способом к разрешению кризиса.

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