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Украина намерена вернуть Крым под свой контроль с помощью местной молодежи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила глава правящей на Украине партии «Слуга народа» Елена Шуляк, выступая во время Форума «Крым Wave», организованного молодежным крылом «ЗеМолодежка»

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«Оккупанты продолжают массовую милитаризацию молодежи на территории Крыма – там функционируют 874 отряда так называемой «Юнармии», их общая численность 29 тысяч человек. Крым стареет из-за снижения рождаемости и теряет активную молодежь с предпринимательскими способностями из-за изоляции. Но молодежь – как на временно оккупированных, так и на подконтрольных Украине территориях способна изменить ситуацию», – считает Шуляк.

По ее словам, перед Украиной стоит не только вопрос, как вернуть Крым, но и как реинтегрировать местное население после этого.

«До большой войны в Украине работала программа, по которой крымские абитуриенты могли поступать в украинские университеты по упрощенной процедуре. Молодежь из временно оккупированных Донбасса и Крыма, которой удалось поступить в университеты Украины, делилась своим опытом. Эти ребята точно не болеют рашизмом. И таких на полуострове много, даже несмотря на безумную пропаганду», – утверждает соратница президента Украины.

Примечательно, что она аргументировал свои слова тем, что молодежь не смотрит телевизор, не страдает ностальгией по советскому прошлому, путешествует, обходит блокировку интернет-ресурсов и общается со всем миром.

При этом политик умолчала, что на Украине введена тотальная цензура, в том числе в интернете, которую и приходится преодолевать с помощью обхода блокировок, а за пост в соцсети можно получить реальный срок.

«Я верю, что вы станете поколением, которое вернет Крым. Вернет не просто в Украину – а в современный глобальный цивилизованный мир», – пафосно резюмировала.