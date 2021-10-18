Глава ПЦУ «заказал» Зеленскому новую волну захватов храмов УПЦ – эксперт

18.10.2021 20:43 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В своем недавнем интервью глава созданной Порошенко ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) анонсировал новую «волну переходов» в ПЦУ, после чего действительно началась новая серия попыток захватов храмов УПЦ, часто с поддержкой местных властей, и это может свидетельствовать о каких-то договоренностях ПЦУ и украинской власти.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одновременно с ним по Украине прокатилась волна попыток захватов храмов. Это происходило в разных регионах, в разных населенных пунктах, приблизительно в одно и то же время, то есть на Покров. У меня невольно закрадывается такое подозрение – не было ли вот это заявление Думенко не просто каким-то очередным блефом, а в общем-то – спланированной такой захватнической акцией по отношению к Украинской Православной Церкви? Я, честно говоря, думаю, что было», – сказал Даниил Богатырёв.

Политолог привел примеры попыток захватов и отметил, что все они были приурочены к Покрову и в ряде случаев поддерживались местными властями.

«Это, заметьте, как это все синхронно происходит, на Покров. В Волынской области захват храма произошел после того, как один из местных чиновников незаконно перерегистрирован этот храм на ПЦУ, то есть произошло это событие при содействии органов местной власти. Закрадывается подозрение – если тот же самый Сергей Думенко в своем интервью заявлял о грядущей волне переходов в состав ПЦУ, то не является ли это результатом каких-то договорённостей на местах? Может быть, местные представители ПЦУ договорились в отдельных регионах, в том числе в Волынской области, возможно, еще в каких-то областях, о незаконной перерегистрации общин, и, соответственно, о силовой поддержке этих захватов. Мне такой сценарий, такая гипотеза кажется весьма вероятной к сожалению», – сказал Даниил Богатырёв.