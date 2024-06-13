Глава Пентагона: Американское оружие стабилизировало харьковский фронт

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Разрешение США наносить Киеву удары американским оружием по территории России касается только приграничья Харьковской области, что уже «возымело свой эффект».

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания «Рамштайн-23» заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министру задали вопрос, касается ли это разрешение других участков фронта.

«Как вы знаете, Украина запросила разрешение на ведение ответного огня в районе Харькова с использованием американского оружия, президент Байден дал им разрешение на это. Таким образом, наша политика в использовании ударных средств дальнего действия для нанесения ударов вглубь России не изменилась. Способность вести огонь в ближнем бою в Харьковской области – вот, в чём суть. Я ожидаю, что украинцы найдут этому достойное применение», – трепался Остин.

«Намерение разрешить им вести ответный огонь состояло в том, чтобы помочь им разрешить проблему с тем, что русские проводят подготовку, строят плацдармы прямо по другую сторону границы и атакуют с этих плацдармов. Теперь у них есть возможность вступить в бой с русскими прямо по ту сторону границы. Я предоставляю украинцам самим рассказать о конкретных эффектах, которые они наблюдали. Но то, что я вижу – это замедление продвижения русских и стабилизация ситуации на этом конкретном участке фронта», – утверждал министр.