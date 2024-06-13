Глава Пентагона: Американское оружие стабилизировало харьковский фронт

Константин Серпилин.  
13.06.2024 19:09
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


Разрешение США наносить Киеву удары американским оружием по территории России касается только приграничья Харьковской области, что уже «возымело свой эффект».

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания «Рамштайн-23» заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрешение США наносить Киеву удары американским оружием по территории России касается только приграничья Харьковской...

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Министру задали вопрос, касается ли это разрешение других участков фронта.

«Как вы знаете, Украина запросила разрешение на ведение ответного огня в районе Харькова с использованием американского оружия, президент Байден дал им разрешение на это. Таким образом, наша политика в использовании ударных средств дальнего действия для нанесения ударов вглубь России не изменилась. Способность вести огонь в ближнем бою в Харьковской области – вот, в чём суть. Я ожидаю, что украинцы найдут этому достойное применение», – трепался Остин.

«Намерение разрешить им вести ответный огонь состояло в том, чтобы помочь им разрешить проблему с тем, что русские проводят подготовку, строят плацдармы прямо по другую сторону границы и атакуют с этих плацдармов. Теперь у них есть возможность вступить в бой с русскими прямо по ту сторону границы. Я предоставляю украинцам самим рассказать о конкретных эффектах, которые они наблюдали. Но то, что я вижу – это замедление продвижения русских и стабилизация ситуации на этом конкретном участке фронта», – утверждал министр.

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