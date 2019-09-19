19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Политика, США, Украина
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Глава Пентагона доложил о «продуктивном» телефонном звонке в Киев

Глава Пентагона Марк Эспер провел по его словам продуктивный телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Эспер написал в Twitter.

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«Состоялся продуктивный телефонный разговор с министром обороны Украины Загороднюком. Его видение министерства обороны и приверженность реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией вселяет оптимизм. Я выразил крепкую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», — сообщил американский министр.

Напомним, что в июле выдвиженец президента Дональда Трампа Марк Эспер официально возглавил Министерство обороны США.

В конце августа Верховная Рада Украины назначила Андрея Загороднюка на пост министра обороны.

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