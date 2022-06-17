Глава Пентагона: на Украине сейчас переломный момент, ставки слишком высоки, чтобы проиграть

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Министр обороны США Ллойд Остин призвал страны Запада «не терять темпа» в усилиях по обеспечению Украины оружием для борьбы с Россией.

Об этом Остин заявил представителям более чем 45 стран, собравшимся в штаб-квартире НАТО на третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам главы Пентагона, западные ставки на Украине слишком высоки, чтобы потерпеть неудачу.

«Украина переживает переломный момент на поле боя. Мы видим то, о чем предупреждал нас президент (Украины Владимир) Зеленский: после неудачи со взятием Киева и переоценки своих боевых целей Россия переключила свое внимание на Донбасс», — сказал он.

Также по его словам, Россия изменила тактику, используя огонь с дальних дистанций, чтобы попытаться уничтожить украинские позиции в регионе.

Для достижения успеха Украине «необходимы другие системы, другая подготовка и другая логистика», считает Остин.

«Россия продолжает неизбирательно обстреливать суверенную территорию Украины и безрассудно подвергать опасности украинское гражданское население. Поэтому мы должны усилить нашу общую приверженность самообороне Украины. И мы должны приложить еще больше усилий для того, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию», — заявил американский министр.

Остин также сообщил, что поддерживает практически постоянный контакт с главой Минобороны Украины, и он хорошо осведомлен о потребностях Незалежной.

«Мы работаем в тесном контакте, чтобы удовлетворить потребности Украины в новых возможностях — особенно в дальних огневых средствах, бронетехнике и береговой обороне», — сказал он.

Соединенные Штаты уже предоставили Украине гаубицы, “Джавелины”, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17, контрартиллерийские радары, тактические транспортные средства и оборудование для создания электронных помех.Американские войска также обучают украинские силы.

«И мы намерены сделать еще больше. Мы предоставляем защитникам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, которые значительно усилят возможности Украины — особенно в сочетании с дополнительными поставками стандартных для НАТО ракетных систем от Великобритании и других наших союзников», — добавил он.